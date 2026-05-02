韓国ガールズグループITZYのユナが仁川国際空港に姿を見せ、その私服スタイルが注目を集めています。 Tシャツ×ロングスカートで作る絶妙バランス この日のユナは、グレーのロゴTシャツに白のロングスカートを合わせたシンプルなコーディネートで登場。一見ラフな組み合わせながらも、ふんわりと広がるスカートが女性らしさを引き立て、カジュアルとフェミニンを絶妙にミック