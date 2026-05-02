高市自民党が大勝した2月の衆院選に次ぐ、今年の注目選挙と位置づけられている沖縄県知事選（8月27日告示、9月13日投開票）。3選を目指す現職の玉城デニー知事（66）と、自民党が全面支援する方針の前那覇市副市長・古謝玄太氏（42）による事実上の一騎打ちが予想されている。【もっと読む】豊中市長選も維新は1.5万票差の大敗…「大阪都構想」ガタガタの手詰まり感と消えゆく吉村代表の“神通力”12年ぶりの県政奪還を目指す