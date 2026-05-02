中東情勢の悪化は、生鮮食品の流通事情にも影を落としている。【もっと読む】高市首相がどんなに反論しても…石油・ナフサ危機「6月に詰む」に現実味、トヨタ系企業からも悲鳴鈴木農相は28日の会見で、供給不足が懸念されるナフサ由来の農業・食品関連資材について「国全体では量は十分に足りている」との見解を示した。農水省は米袋や食肉包装フィルム、ハウス用ビニール、水産物の流通で必要な発泡スチロール箱など57項目に