中東戦争にもかかわらず輸出が初めて2カ月連続で800億ドルを超えた。ただ、戦争と米国の関税の影響で自動車などの輸出は減少した。産業通商資源部が1日に発表した「4月の輸出入動向」によると、先月の韓国の輸出は前年同月比48％増の858億9000万ドルだった。3月（866億ドル）に続き2カ月連続で800億ドルを上回った。4月の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は237億7000万ドルの黒字だった。貿易黒字が2カ月連続で200億ドルを超