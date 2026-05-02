米国防総省は1日（現地時間）、ドイツに駐留する米軍兵力のうち約5000人を削減する準備を進めていると明らかにした。トランプ米大統領が在独米軍の削減を検討中と公表してからわずか2日後だ。米国防総省のパーネル報道官は同日の声明で「ヘグセス国防長官がドイツから約5000人の兵力を撤収させるよう命じた」とし「今回の決定は欧州内における米軍配置状況の徹底的な見直しに基づくものだ」と述べた。続いて「我々はこの撤収作業が