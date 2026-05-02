アメリカのトランプ大統領はEU＝ヨーロッパ連合から輸入する自動車に課す関税を25%に引き上げると表明しました。アメリカトランプ大統領「EUは合意を順守していない。だから私は乗用車とトラックへの関税を25%に引き上げる。数十億ドルがアメリカに入ってくるだろう」トランプ大統領は1日、「EUがアメリカと締結した貿易合意を順守していない」と主張し、「来週から自動車とトラックへの関税を25%に引き上げる」と表明しました。