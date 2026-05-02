こんにちは、アイブロウアドバイザーのasami.tです。眉は顔の印象を大きく左右するパーツです。だからこそ眉の色選びひとつで、若見えにも老け見えにもなります。今回はおすすめのカラーをご紹介するので、ぜひこの記事を参考にして眉カラーを選んでください。【詳細】他の記事はこちらダークブラウンダークブラウンはきちんと感が出て、大人っぽく上品な印象に仕上がるカラーですが、使い方次第で老け見えしてしまいます。また、