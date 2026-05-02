今回ご紹介するのはダイソーのスティックのり。スティックのりなんてどれも一緒と思った方、ちょっと待ってください！こちらの商品は可愛いマスコットの付いた、ユニークなスティックのりなんです。デスクに置いておけば癒やされること間違いなし♡プチギフトにもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スティックのり（アニマル、サメ）／スティックのり（アニマル、う