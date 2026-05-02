ダイソーで見つけた愛らしい「シマエナガ」のキーホルダー。実はこれ、バッグに吊るすだけで虫対策ができる優秀グッズなんです！火も電池も使わず、お出かけのお守り代わりに付けるだけで「ユスリカ」を約90日間もしっかりブロック。生活感ゼロのデザインで、毎日の外出がもっと楽しくなる名品をご紹介します♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、シマエナガ型）価格：￥220（税込）適