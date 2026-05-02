カタール航空は、「3日間限定セール」を5月1日から3日まで開催する。日本発のビジネスクラス、エコノミークラス航空券を対象に、最大10％を割り引く。搭乗期間は5月1日から8月31日まで。東京/成田発のエコノミークラス往復運賃例は以下の通り。現在、日本路線は東京/成田〜ドーハ線のみ運航している。6月16日から大阪/関西〜ドーハ線の運航を再開し、週5往復で運航する。対象都市は、ヨーロッパがパリ、バルセロナ、ロンドン、ミラ