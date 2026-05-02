あと一品欲しいけどコンロが埋まってる、忙しくて時短調理がしたい！そんなときにおすすめなのが、ダイソーのシリコーンスチーマーです。キッチングッズ売り場で販売されていたのですが、これが330円（税込）とは思えない高スペック商品だったんです。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーンスチーマー（角型）価格：￥330（税込）サイズ（約）：22×14×H6cm販