田中碧が所属するリーズは現地５月１日、プレミアリーグ第35節でバーンリーとホームで対戦。３−１で快勝した。この試合で田中はリーグ戦４試合連続で先発。72分に交代するまで、攻守の両局面で精力的にプレーした。リーズの地元メディア『Leeds Live』は、採点記事で田中に「７点」を与えて、次のように評している。「いくつか雑なプレーがあったが、その分を自分でしっかりと取り返していた。完璧なパフォーマンスとは言え