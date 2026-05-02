ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭の中で文字を動かして、隠された単語を見つけ出す快感は格別ですよ。集中力を高めて、制限時間1分以内にスッキリ正解を目指しましょう！問題：「う み の や つ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う み の や つヒント：最後の文字は「や」答えを見る↓↓↓↓↓正解：うつのみや正解は「うつのみや」でした。▼解説正解は栃木県の県庁所在地で