【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは、4月下旬の世論調査で米国のイランに対する武力行使は「誤り」だとする回答者が61％に上ったと報じた。ベトナム戦争やイラク戦争の厭戦気分が高まった時期と同水準の不支持率だと指摘した。武力行使が「正しい決断」だと答えた人は36％にとどまった。一方、与党共和党支持者の間では79％が軍事行動を支持した。米国のイランへの軍事行動は「失敗」と回答した人は約4割で、「成功