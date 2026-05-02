モデルの森絵里香（44）が2日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を報告した。「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました」とこの日、44歳の誕生日を迎えたことに喜び。いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族応援してくださる皆さまのお陰ですありがとうございます」と記した。そのうえで「そして今日はご報告があります私事で大変恐縮ですがこの度、新しい命を授かりました」と第1子妊娠を報告。「急