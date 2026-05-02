お笑いタレントのエハラマサヒロ（43）が1日、Xを更新。鬼越トマホークの良ちゃんから「全芸人に嫌われてる」といじられた件について、自ら分析した。良ちゃんは4月29日、「『全芸人に嫌われてるカジサックの良いところを30個発表しよう』という動画を撮りたいんですが『動きが速い』しか思いつかないのであとの29個は公募してまとめて発表します。コメントください」と募集。カジサックことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太