気候変動の深刻化やエネルギー価格の上昇を背景に、住宅への太陽光発電の導入が注目を集めています。一方で、業者から蓄電池の設置を勧められた場合、「本当に必要なのか」「コストに見合うのか」と迷う方もいるのではないでしょうか。 本記事では、太陽光発電と蓄電池の仕組みや費用、売電や自家消費の違いを踏まえ、導入時の判断ポイントを解説します。 東京都内では戸建て住宅も「太陽光パネル設置義務化