ファウンド・フッテージホラー映画の金字塔『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』（1999）リブート版の監督が決定した。ブラムハウス＝アトミック・モンスター率いるジェームズ・ワンとジェイソン・ブラムがプロデューサーとして参加する注目作だ。米が報じている。 『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、メリーランド州の森に伝わる“ブレア・ウィッチ”の伝説を題材にドキュ