『ジュラシック・パーク』シリーズなどで知られる俳優サム・ニールが、ステージ3の血液がんを経て、現在は体内にがんが見つからない状態になったことを明かした。 オーストラリアのTVニュース番組「」出演時に、ニールは「私はある種のリンパ腫を患って約5年になります。化学療法を受けていました。ひどくつらいものでしたが、それが私を生かしてくれていたのです」と闘病生活を振り