ユニクロは5月22日、「UNIQLO and Cecilie Bahnsen (ユニクロ アンド セシリー バンセン)」2026年春夏コレクションを国内の店舗およびオンラインストアで発売する。UNIQLO and Cecilie Bahnsen○モダンなフェミニンさをデイリーに2015年にコペンハーゲンで設立されたセシリー バンセンは、北欧らしいミニマリズムとクチュールのクラフトマンシップを融合させたラグジュアリーブランド。エアリーでモダンなシルエットは世界中で共感