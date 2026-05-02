効率よく体を鍛えるにはどうすればいいのか。パーソナルトレーナーの澤木一貴さんは「長時間のつらい運動は必要ない。まずは“1日20秒”から、自宅でできる自重トレーニングを試してほしい」という――。※本稿は、澤木一貴（著）、國本充洋（監修）『体力おばけへの道 超ハードモード編』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AnnaStills※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AnnaStills■体が本気で