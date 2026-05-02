松江フォーゲルパーク(島根県松江市)の人気者、ハシビロコウの「フドウ」くんがまたまた登場。“これまでに見たことがない“という寝相を公開したところ、8.2万ものいいねが寄せられるなど、SNSで大きな話題となっています。ここまでの寝相は初めて見ました。リラックスできているようで何よりです。 (@matsuevogelparkより引用)松江フォーゲルパーク、ハシビロコウのフドウくんすごい寝相ですね。大きな口ばしが地面に刺さってい