女性レポーターから「いいユーモアの持ち主」ホワイトソックス・村上宗隆内野手は開幕からアーチを量産。4月を終えてメジャー1位タイの12本塁打をマークした。ウィル・ベナブル監督は地元放送局「FOX 32 シカゴ」に出演した際、村上の人間性に心底惚れ込んでいることを明かしている。同局の公式YouTubeが4月28日（日本時間29日）に公開され、指揮官は女性レポーターから「最も感心したこと」の質問を受けた。指揮官は「いい活