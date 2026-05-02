Wanna One出身のパク・ジフンが、大ヒット映画『王と生きる男』（原題）の役作りのために、極限のダイエット方法を選んだ理由を明かした。4月30日、パク・ジフンは、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の人気コンテンツでLE SSERAFIMのウンチェがMCを務める『ウンチェのスター日記』にゲスト出演した。【写真】パク・ジフン、ファンに謝罪のワケ「スキンシップを…」パク・ジフンは、累計観客動員数1600万人突破の大ヒットを記録した映