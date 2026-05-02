女性ファッション誌「ｗｉｔｈ」「ＡｎｅＣａｎ」などで専属モデルを務めた、モデルの森絵里香（４４）が２日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。この日は４４歳の誕生日。「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました。いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族、応援してくださる皆さまのお陰です。ありがとうございます」と書き出し、「そして今日はご報告があります。私事で大変恐縮ですがこ