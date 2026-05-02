死刑は、国家が人の命を奪う究極の権力行使だといわれる。にもかかわらず、日本ではその実態がほとんど明らかにされていない。むしろ隠されているのが実態だ。存続か廃止か。判断の材料が乏しいままでは、国民的な議論が深まるはずもない。そうした「空白」に挑んでいる人がいる。死刑囚に関する膨大なデータを集積したサイト「刑部（ぎょうぶ）」を運営する笑月（しょうげつ）さんだ。一体、何者なのか。なぜ、ここまで調べ続ける