『プラダを着た悪魔』など数々の話題作に出演し、圧倒的な演技力と美貌でまたたく間にトップ女優となったアン・ハサウェイ（43）。ところが、立ち振る舞いや発言が「ワザとらしい」などと批判を浴びるようになり、いつしか“炎上女優”と言われるようになってしまった。そんな“嫌われ者”のイメージが強かったアンだが、2026年4月には米ピープル誌の恒例企画で「世界で最も美しい人」に選ばれ、栄えある称号を獲得。同誌とのイ