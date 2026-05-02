東京大学大学院の教授だった男性らがソープランドで接待を受けていたとされる汚職事件。収賄罪に問われた元特任准教授（46）と、贈賄罪に問われた「日本化粧品協会」代表理事（52）の裁判が先に始まり、異様ともいえる接待の実態が明らかになった──。（ライター・学生傍聴人）●「絶対的権力に逆らうことは困難だった」「◯◯先生のおっしゃることは、私にとって絶対的な意味を持つものです」4月23日、東京地裁（池上弘裁判官）