◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンドの残りを終了した。石川遼（カシオ）は４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算イーブンパーの３６位で決勝ラウンドに進んだ。トップとは８打差。石川は午前６時４０分に１５番パー５から再開した。ティーショットをフェアウェーに運び、２打目もフェアウ