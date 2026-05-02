せっかくの気持ちの良い自然の中で、平然とルール違反をする人物が現れたら……あなたならどう対応しますか？今回は、そんな迷惑な人物に遭遇してしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆趣味のハイキングを楽しんでいるところに……綾瀬未歩さん（仮名・29歳）は、久しぶりに趣味であるハイキングを楽しもうと、都内から気軽に行ける人気の山へ1人で向かいました。「登山というより、景色を楽しみながらのんびり歩