山梨県昭和町は３０日、酒を飲んで車を運転したとして、町教育委員会の５０歳代主事を懲戒免職処分にした。発表などによると、主事は３月、勤務時間外に行われた町職員組合の親睦会に参加するために、酒を飲んでいたにもかかわらず、軽乗用車で会場に向かったという。会場で別の町職員が酒のにおいに気づいて指摘し、呼気検査を実施したところ、基準値を超えるアルコールが検出された。行事には参加させず、徒歩で帰宅したと