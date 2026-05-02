女優の秋野暢子（69）が1日、自身のインスタグラムを更新。定期健診の結果を公表した。「病気の検査、全てクリアーでした。再発も転移もありません」と報告。「これで次の検査は6カ月後になりました」と記した。「よかった！！」「感謝！！」「今年の9月でまる四年一応時効まで1年になります。踏ん張ります」とつづり、がんサバイバーとしての大きな節目となる「5年」という目標に向けて、決意を新たにした。秋野は22年