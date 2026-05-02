悪性腫瘍で余命宣告を受けて過酷な闘病生活を送る中、自身の命よりも周囲を気遣う優しすぎる夫が、同期の温かい言葉に「死にたくない」と本音を吐露した。【映像】真莉（新川優愛）の優しい言葉に本音が出た葵（白洲迅）5月1日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望