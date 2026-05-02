20代から節約を続け、資産1億円超を持つ70歳の男性。定年時はお金に不安を抱える周囲を他所に「勝った」と思ったはずが、5年後の今、後悔を抱えています。お金を増やしすぎた--この言葉の裏にある“誤算”とは？父の言葉を胸に1円単位で節約。資産1億円到達までの道のり「貯めてばかりの人生、馬鹿だったな。そう思います」そう振り返るのは、地方の実家で暮らす中村健一さん（仮名・70歳）。一人暮らしをしていたアパートを引き払