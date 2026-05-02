「NISA貧乏」という言葉をご存じでしょうか。NISAの制度改正に伴い資産運用への関心が高まる一方、投資に回す金額を優先しすぎるあまり、現在の生活が困窮してしまう人々が急増しているようです。中東情勢や原油高など懸念材料はありつつも日経平均株価は史上初の6万円台を記録するなど、活況を呈する株式相場の裏で「投資を後悔する人たち」とは……YouTubeチャンネル登録者数40万人超のFP鳥海翔氏が「NISA貧乏」に陥る人の特徴と