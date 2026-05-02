高速降りずに熟睡できてお風呂も入れる！長時間のドライブは、私たちが想像している以上に心身ともに疲労が蓄積していくものです。特に連休や行楽シーズンに高速道路で激しい渋滞にはまってしまうと、集中力の維持も難しくなり、ますます疲れがたまってしまいます。そんななか、最近では高速道路を降りずに休憩や宿泊ができる施設が充実してきており、「ハイウェイホテル」として大きな話題を呼んでいます。【画像】ええぇぇ！