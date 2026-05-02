＜中日クラウンズ2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、雷雲接近のため競技順延となった第2ラウンドが終了した。競技は午前6時40分に再開し、全選手がホールアウト。トータル8アンダーで26歳の平本世中（せじゅん）が単独首位をキープした。【写真】マダムたちから声援を受ける石川遼トータル7アンダー・2位に岩〓亜久竜、トータル6アンダー・3位タイにショーン・ノリス