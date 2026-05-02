＜キャデラック選手権2日目◇1日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞米男子ツアーの新規開催のシグネチャーイベントは、第2ラウンドが終了した。【連続写真】松山英樹のスイングのポイントは？「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、15位から出たこの日、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」で回り、首位とは10打差のトータル3アンダー・24位タイで週末にコマ