今年4月、新潟県長岡市内のスーパーで食料品8点（販売価格合計2073円）を万引きしたとして、自称74歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗（万引き）で現行犯逮捕されたのは、長岡市に住む無職の男(自称74)です。 男は4月26日午後5時半ごろ、長岡市内のスーパーで、ゼンマイの水煮8点（販売価格合計2073円）を万引きしました。 事件は、被害店舗の関係者から「男性が万引きした」と警察に通報があったこ