プロ野球の日本ハム、巨人などで活躍した小笠原道大氏（52）の娘で俳優の小笠原まゆ（27）が4月29日、自身のSNSを更新。中日ドラゴンズのファンであることを公言しているまゆは、バンテリンドームナゴヤのスタンドで応援する最新ショットを披露した。【写真】「いい笑顔!!!」キュートな“ドアラ耳”姿を披露した小笠原まゆ「2026.04.28 バンテリンドームナゴヤ vs 横浜DeNAベイスターズ 3-0 で4連勝どらほー!!!!!ドリームカプ