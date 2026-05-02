モデルの亜希さん（57）が2026年4月30日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。元夫の清原和博さん（58）との2ショットを投稿した。「やる気が無いと言いながら」亜希さんはストーリーズで、「本番終わって打ち合わせしてジムへ...」とつづった自身の写真を公開。さらに続く投稿で、「やる気が無いと言いながらちゃんと来る人と遭遇」とし、清原さんとの2ショット写真を投稿した。さらに亜希さんは、「元気でいて下さいよ