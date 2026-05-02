とりあえずビールは正解？肝臓に優しい最適なお酒を飲む順番とは 飲み始めは度数の低いお酒を！ 日によっていろいろなお酒を嗜む人は、お酒を飲む順番にも気を配りましょう。というのも、お酒に含まれるアルコールはすべて同じでも、吸収するスピードには違いがあるからです。 アルコールには、度数が高いものほど素早く吸収されるという性質があります。たとえばアルコール度数が５度のビ