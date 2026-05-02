「写真界の直木賞」現在、東京・新宿のニコンプラザ東京 THE GALLERYで、第45回土門拳賞受賞作品展が開催されている（5月12日まで。その後、大阪でも）。今回の受賞作は、永橋和雄氏の写真集『チベットの迷宮 ポタラ宮殿』（三省堂書店／創英社刊）。中国西部、チベットの世界遺産「ポタラ宮」周辺を、長年にわたって記録した労作だ。【貴重写真】「特別レポート8月6日の遺産」取材班に同行した土門拳の記録土門拳賞は文字通