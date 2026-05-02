【写真】礼服の着こなしはさすがのもの…賀陽邦寿氏、最初の結婚写真昭和22年に25歳で「庶民」に1986年4月16日、台湾・台北で“異端の元皇族”と呼ばれた日本人男性が急死した。賀陽宮（かやのみや）家の三代目当主・賀陽邦寿（くになが）氏、享年63。名刺に「母 敏子・天皇の従妹、父 恒憲・皇后の従兄、皇太子とはまた従兄」と書かれていた通り、世が世なら大変なお方である。だが、昭和22年に25歳で臣籍降下（皇籍離脱）。“