◆米男子ゴルフツアーキャデラック選手権第２日（１日、フロリダ州／トランプナショナルドラル・ブルーモンスター＝７７３９ヤード、パー７２）新規シグネチャーイベント（昇格大会）の第２ラウンドが行われ、１５位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算３アンダーの２４位に後退した。首位と１０打差。３７位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）はバーディーなし