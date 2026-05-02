◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第２日（１日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、９７位で出た渋野日向子（サントリー）は３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算２オーバーの６２位で予選通過を決めた。前半の５番パー５は２オンに成功してバーディーを奪い、８番パー３は４メートルのパットをしぶとく沈めてパーセーブ。１０番で１つ落としたが、１３番で２