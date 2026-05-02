【ナイロビ共同】アフリカ南部ザンビアで開催予定だったデジタルと人権をテーマとする世界最大規模の国際会議を巡り、主催団体は1日、中国の圧力があり中止すると発表した。台湾市民の参加が予定されていたことが原因としている。ザンビアは中国との関係が深く、運営に携わる弁護士は「中国が開発協力と引き換えに中止を要求したのではないか」と指摘した。会議は「ライツコン」（RightsCon）と呼ばれ、インターネット関連の人