ブックオフコーポレーションは、2026年1月に公式アプリの会員数が1000万人を突破したことを記念し、26年5月2日から5日の4日間、「公式アプリ会員1000万人突破キャンペーン」を開催します（一部店舗を除く）。4日間限定キャンペーンが盛りだくさん ゴールデンウィーク中の5月2日から5月5日にはメインイベントとして、アプリ会員限定の「本全品20%オフセール」や、購入または売却した人への「限定ステッカープレゼント」を全国の店舗