本レンズが発売されたのは2020年7月。シグマの35mmフルサイズミラーレス専用設計ラインである「DG DN」シリーズに属するContemporaryラインの1本として登場した。 Contemporaryラインとは光学性能と携行性のバランスを重視したラインで、本レンズもそのコンセプトに沿った設計となっている。 外観・仕様 最大径×長さは約φ86.0mm×197.2mm、質量は約1,135gとなっている。開放F値を考えれば妥当なサイズと重