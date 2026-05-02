プレミアリーグ第35節が5月1日に行われ、日本代表MF田中碧が所属するリーズがバーンリーと対戦した。田中が先発出場した一戦は、8分にアントン・シュタッハの左足ミドルシュートでリーズが先制に成功すると、58分にはノア・オカフォーのボレーシュートでリードを2点に広げた。さらに、56分には田中の強烈なミドルシュートのこぼれ球をドミニク・カルヴァート・ルーウィンが押し込んで3点差に。その後、71分にルム・チャウナ